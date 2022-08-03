В Литве допустили прекращение транзита в Калининград

Проблемы с оплатой перевозки грузов в Калининградскую область через литовскую территорию могут привести к вынужденному прекращению транзита Вильнюсом. Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис, передает ТАСС.
Литва запретила транзит из России в Калининградскую область товаров, которые нельзя ввозить в Россию из Евросоюза из-за санкций. Хотя товары доставлялись из одного российского региона в другой, они попадали в Калининградскую область с территории ЕС (Литвы). Под запрет попали от 40 до 50% списка грузов, которые перевозили между этим регионом и другими субъектами РФ.
Посольство России в Литве 28 июля направило в министерство иностранных дел республики ноту в связи с отказом уполномоченного правительством «Шауляй банка» принимать от российских контрагентов плату за транзит в Калининградскую область с 1 сентября.
«Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора предоставляли услуги, которые не оплачиваются», — подчеркнул литовский чиновник.
Он также сообщил, что «способ осуществления платежей является ответственностью клиента».