В Литве допустили прекращение транзита в Калининград

Проблемы с оплатой перевозки грузов в Калининградскую область через литовскую территорию могут привести к вынужденному прекращению транзита Вильнюсом. Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис, передает ТАСС.

Литва запретила транзит из России в Калининградскую область товаров, которые нельзя ввозить в Россию из Евросоюза из-за санкций. Хотя товары доставлялись из одного российского региона в другой, они попадали в Калининградскую область с территории ЕС (Литвы). Под запрет попали от 40 до 50% списка грузов, которые перевозили между этим регионом и другими субъектами РФ.