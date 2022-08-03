В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
45 минут назад

В Литве допустили прекращение транзита в Калининград из-за проблем с оплатой

Парламентская газета

Проблемы с оплатой перевозки грузов в Калининградскую область через литовскую территорию могут привести к вынужденному прекращению транзита Вильнюсом. Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис, передает ТАСС.

В Литве допустили прекращение транзита в Калининград
Фото: © pxhere.com © pxhere.com

Литва запретила транзит из России в Калининградскую область товаров, которые нельзя ввозить в Россию из Евросоюза из-за санкций. Хотя товары доставлялись из одного российского региона в другой, они попадали в Калининградскую область с территории ЕС (Литвы). Под запрет попали от 40 до 50% списка грузов, которые перевозили между этим регионом и другими субъектами РФ.

Посольство России в Литве 28 июля направило в министерство иностранных дел республики ноту в связи с отказом уполномоченного правительством «Шауляй банка» принимать от российских контрагентов плату за транзит в Калининградскую область с 1 сентября.

«Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора предоставляли услуги, которые не оплачиваются», — подчеркнул литовский чиновник.

Он также сообщил, что «способ осуществления платежей является ответственностью клиента».

В мире,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители