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1 час назад

Американский комик предложил обменять экс-президента США Трампа на баскетболистку Грайнер

Газета.Ru

Известный американский комик Билл Мар высказался о заявлении бывшего президента США Дональда Трампа о возможном обмене баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута.

Трампа предложили обменять на баскетболистку Грайнер
Фото: Rick Scuteri/APRick Scuteri/AP

Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.

«Как насчет идеи посадить Трампа в тюрьму? Посадим Трампа, а потом обменяем его в Россию на Бриттни Грайнер», — написал Мар в социальных сетях.

Грайнер с 2015 года является игроком екатеринбургского клуба УГМК. Она дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США (2016, 2020).

Ранее сообщалось, что американские болельщики требуют отправить российского капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в тюрьму и обменять на баскетболистку Бриттни Грайнер.

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