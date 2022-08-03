Трампа предложили обменять на баскетболистку Грайнер

Известный американский комик Билл Мар высказался о заявлении бывшего президента США Дональда Трампа о возможном обмене баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута.

Фото: Rick Scuteri/AP Rick Scuteri/AP

Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.

«Как насчет идеи посадить Трампа в тюрьму? Посадим Трампа, а потом обменяем его в Россию на Бриттни Грайнер», — написал Мар в социальных сетях.

Грайнер с 2015 года является игроком екатеринбургского клуба УГМК. Она дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США (2016, 2020).