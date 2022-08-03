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1 час назад

В Стамбуле приступили к досмотру первого судна с украинским зерном

Никита Бородкин

Делегация Совместного координационного центра в Стамбуле приступила к досмотру первого сухогруза с украинским зерном, который прибыл из Одесской области. Как сообщает ТАСС, сейчас судно стоит в одном километре от побережья.

В Стамбуле приступили к досмотру первого судна с украинским зерном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Начало досмотра подтвердило турецкое Минобороны. Журналисты наблюдают за процессом с берега. Инспекция проходит неподалеку от входа в пролив Босфор. Проверить судно должны представители России, Украины, Турции и ООН. После проверки будет принято решение о том, сможет ли корабль продолжить свой путь в Ливан.

Напомним, что 22 июля Россия и Украина при участии ООН и Турции подписали договоренности о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Согласно соглашениям, украинское зерно будет доставляться по Черному морю до Стамбула, где его будут перенаправлять в другие страны. Ради этого Киев согласился разминировать часть портов и проводить судна через безопасные участки.

В Стамбуле был создан координационный центр, эксперты которого будут досматривать идущие суда на наличие запрещенных товаров. В частности, проверять будут и возвращающиеся корабли — на них не должно быть оружия.

1 августа первый сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженный кукурузой, отправился из порта Одессы.

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