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12 минут назад

Украинцев решили переселить из Молдавии в Литву

Lenta.ru

Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте в среду, 3 августа, встретится в Кишиневе со своей молдавской коллегой Аной Ревенко, с которой обсудит, в частности, вопрос переселения украинцев из Молдавии в Литву. Об этом пишет Telegram-канал издания Baltnews.

Украинцев решили переселить из Молдавии в Литву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявила глава МВД Литвы, республика намерена помочь Молдавии, страдающей от наплыва беженцев из соседней Украины.

«Мы готовы помогать Молдавии, чем можем: и переселением украинцев в Литву, и усилением совместных усилий в борьбе с преступностью, особенно с торговлей людьми, и поддержкой Молдавии на пути к евроинтеграции», — пояснила она о решение правительства страны.

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Ранее парламент Молдавии вновь постановил продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за проведения спецоперации России на Украине. До этого премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявляла, что кабинет министров выступил с подобной инициативой в связи с наплывом беженцев и неопределенностью с ситуацией вокруг поставок российского газа.

Наталья Гаврилица,
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