Украинцев решили переселить из Молдавии в Литву

«Мы готовы помогать Молдавии, чем можем: и переселением украинцев в Литву, и усилением совместных усилий в борьбе с преступностью, особенно с торговлей людьми, и поддержкой Молдавии на пути к евроинтеграции», — пояснила она о решение правительства страны.