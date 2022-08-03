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20 минут назад

Китай предупредил ФРГ о последствиях заявлений по Тайваню

Говорит Москва

Высказывания главы МИДа Анналены Бербок не соответствуют действительности. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин.

Китай предупредил ФРГ о последствиях заявлений по Тайваню
Фото: ReutersReuters

«Нарушение принципа «одного Китая» может подорвать двусторонние отношения с ФРГ. Мы надеемся, что германская сторона займёт объективную и правильную позицию по Тайваню», — цитирует ТАСС Чуньин.

Китайский дипломат уточнила, что недавние слова немецких политиков вызывают недовольство у правительства КНР. В частности, ранее Анналена Бербок заявила в Нью-Йорке, что Берлин выступает против несоблюдения общепринятых законодательных норм, в том числе Китаем. Она добавила, что когда крупный сосед нападает на маленького, «нарушается международное право».

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