Китай предупредил ФРГ о последствиях заявлений по Тайваню

Высказывания главы МИДа Анналены Бербок не соответствуют действительности. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин.

«Нарушение принципа «одного Китая» может подорвать двусторонние отношения с ФРГ. Мы надеемся, что германская сторона займёт объективную и правильную позицию по Тайваню», — цитирует ТАСС Чуньин.

Китайский дипломат уточнила, что недавние слова немецких политиков вызывают недовольство у правительства КНР. В частности, ранее Анналена Бербок заявила в Нью-Йорке, что Берлин выступает против несоблюдения общепринятых законодательных норм, в том числе Китаем. Она добавила, что когда крупный сосед нападает на маленького, «нарушается международное право».