Эксперт оценил вероятность разрыва дипотношений Китая и США

Китай вряд ли пойдет на разрыв дипломатических отношений с США после приезда спикера Палаты председателей США Нэнси Пелоси на Тайвань, так как Пекин никогда не предпринимал резких шагов, заявил NEWS.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, эксперт клуба «Валдай» Алексей Маслов. Однако, по его мнению, помимо военных учений у берегов Тайваня, КНР предпримет ряд ответных мер против тайваньских и американских компаний, которые будут жестко разделены. В частности, Китай уже прекратил поставки песка на Тайвань и закупки фруктов и овощей с острова.

Проблемы мер против Тайваня заключается в том, что Китай для Тайваня все таки китайская территория, поэтому меры будут приняты против тайваньских компаний, сотрудничающих с США . Из-за китайских учений вокруг Тайваня, по сути, осуществляется блокада острова и все экспортные операции сейчас заморожены. В дальнейшем Китай прекратит поставки целого ряда редкоземельных металлов, что важно для производства микропроцессоров. И, конечно, будут ограничения тайваньских компаний на территории Китая, — считает Маслов.

По словам востоковеда, постепенно Китай будет вытеснять американские компании с территории КНР и в дальнейшем будет наращивать санкционный список, который, по сути, у КНР отсутствует в отношении США. После приезда Пелоси в Тайбэй Пекин будет подводить Вашингтон к новым прямым переговорам между лидерами государств Си Цзиньпинем и Джо Байденом.

То развитие ситуации, которое есть сейчас, грозит военной катастрофой в Азии. Это не на руку ни США, ни Китаю. Если США не решились идти до конца, сносить всю экономику Китая и модель развития страны, в любом случае придется садиться за стол переговоров, — подытожил Маслов.

США могут заключить торговое соглашение с Тайванем, заявила спикер палаты представителей Штатов Нэнси Пелоси в ходе совместной с главой администрации острова Цай Инвэнь пресс-конференции, которую транслировал TTV. По ее словам, это может произойти в ближайшее время.

Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, причем скоро, — заявила Пелоси.

Сегодня, 3 августа, второй день визита чиновницы на Тайване. У Пелоси уже состоялась встреча с вице-спикером местного парламента Цай Цичаном. В ходе нее она заявила о желании расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.

Затем в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь Пелоси объяснила, что причиной визита делегации США на Тайвань стала поддержки демократии в островном государстве. После обещания не отказывать от приверженности Тайваню и фразы о гордости «дружбой, прошедшей испытание временем», когрессвумен вручили почетный орден Благожелательных облаков.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Это первый визит американского политика такого уровня на остров за последние 25 лет. По мнению политика, её визит не противоречит политике США в отношении Китая и является свидетельством "приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Министерство иностранных дел Китая на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвало посла США в Пекине Николаса Бернса и выразило ему протест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское внешнеполитическое ведомство.

В МИД Китая сообщили, что замминистра иностранных дел КНР Се Фэн от лица правительства КНР выразил послу США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань.

По словам представителя дипведомства, Пелоси "совершила заранее обдуманную провокацию", серьезно нарушив принцип "одного Китая". В Пекине уверены, что американское правительство "должно взять ответственность за эти действия", а также "принять практические меры, чтобы устранить негативные последствия визита Пелоси на Тайвань, а не добавлять к существующим ошибочным действиям все новые и новые".

Китайские власти обязательно применят все возможные контрмеры в ответ на визит спикера Палаты представителя Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Пелоси посетила Тайвань, невзирая на настойчивые протесты Китая, - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста о том, следует ли ожидать санкций Пекина в отношении Вашингтона. - Китай примет все необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность".

По словам официального представителя, визит Пелоси в Тайбэй "серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе", и фактически его следует воспринимать как "сигнал в поддержку сепаратистам Тайваня". Как она уточнила, Вашингтон и сторонники так называемой независимости острова "понесут всю ответственность" за контрмеры и санкции Пекина против Соединенных Штатов.

"Все (международное сообщество - прим. ТАСС) считают эти действия [Пелоси] неправильными, в ответ на них должно последовать наказание", - подытожила Хуа Чуньин.

Во вторник вечером, несмотря на протесты Пекина, Пелоси прибыла на Тайвань. Этот визит стал первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что если поездка состоится, это не останется без последствий и будут приняты жесткие меры.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

США превратились в "главного разрушителя" мира и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении главы МИД, члена Госсовета КНР Ван И в связи с необъявленным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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"Это в очередной раз доказывает, что некоторые американские политики являются вредителями для китайско-американских отношений, а США превратились в главного разрушителя мира между двумя берегами Тайваньского пролива и региональной стабильности", - отметил он.

О независимости региона

Правительство Китая не оставит места выступающим за независимость Тайваня силам, говорится в заявлении.

"Мы не оставим пространства для внешнего вмешательства и выступающих за независимость Тайваня сил", - указал он.

Правительство определенно завершит процесс национального воссоединения с Тайванем, отмечается в заявлении.

"Тайвань является частью Китая. Реализация национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью", - сказал он. "Проблема Тайваня возникла тогда, когда страна была слабой и пребывала в хаосе, она определенно завершится по мере возрождения нации", - добавил Ван И.

Также глава МИД назвал "опасным и глупым" включение Тайваня в региональную политику США. США должны прекратить нарушать Устав ООН и разыгрывать карту Тайваня в АТР, заявил он.

Попытки сдерживать Китай с помощью вопроса Тайваня обречены на провал, отметил Ван И.

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что «деструктивные действия» властей Тайваня ускорят крах правления главы тайваньской администрации, передает ТАСС.

По ее словам, власти острова «руководствуются узкими личными и корыстными партийными соображениями, торгуя интересами своего народа».

«Ни одному человеку, ни одной политической силе не стоит недооценивать решимость, с которой Китай будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность», — сказал он.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими глупыми и провокационными действиями она подрывает мир в Тайваньском проливе; прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.

«Во вторник вечером спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси украдкой приземлилась на китайском острове Тайвань, как вор, подорвав мину, которую она сама бросила в отношении ситуации в Тайваньском проливе и китайско-американских отношений. Китай неоднократно предупреждал о вопиющем характере визита и о том, насколько серьезными могут быть последствия. Но Пелоси осталась глуха, Вашингтон также не принял действенных мер, чтобы остановить это, что спровоцировало новый виток напряженности и серьезные вызовы в районе (Тайваньского) пролива», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Указано, что глупые, безрассудные, опасные провокационные действия Пелоси возлагают всю ответственность за подрыв мира и стабильности в районе Тайваньского пролива на США и руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня.

В статье отмечается, что визит Пелоси на Тайвань не только нарушил принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Китая и США, но также и резолюцию 2758 ООН.

«Подобно «политическому божку чумы», Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряженности на Тайване», – добавили авторы.

Также они обратили внимание на сообщения ряда тайваньских СМИ о том, что Тайбэй пытался отозвать свое приглашение Пелоси, но тем не менее вынужден был организовать прием американской делегации.

Новость весьма интригующая, добавили в Global Times, так как наглядно демонстрирует низкий уровень мышления и сомнительный менталитет руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также безапелляционное и эгоистичное отношение Пелоси к Тайваню.

Соединенные Штаты не хотят кризиса в отношениях с Китаем и не будут вовлекаться в «бряцанье оружием». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

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«США не хотят и не добиваются кризиса. Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай. В то же время, мы не намерены вовлекаться в «бряцанье оружием», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, Пекин «в долгосрочной перспективе» продолжит принимать ответные меры, в том числе, возможно, проводить масштабные учения.

«Я не могу привести вам точные сроки, как долго это продлится. Однако мы ожидаем, что они определенно продолжат реагировать и после окончания данного визита», — отметил Кирби.

При этом он подчеркнул, что визит председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не является основанием для роста напряженности в американо-китайских отношениях, и власти Соединенных Штатов не стремятся к этому.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа в рамках турне по Азии. Предположительно, она проведет видеоконференцию в своем отеле утром 3 августа, а также посетит законодательное собрание острова, проведет переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и поучаствует в приветственном обеде в историческом правительственном особняке для почетных гостей.

После того, как спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинет Тайвань, остров ожидает углубление масштабного кризиса.

Эксперты издания Washington Post полагают, что в ближайшем будущем интенсивность соперничества между США и Китаем возрастет, а отношения между странами «изменятся навсегда».

«Тайвань окажется прямо посередине. И действия Пекина в ближайшее время будут направлены на экономику острова. У Китая очень широкий набор инструментов для нанесения вреда Тайваню», — говорится в материале.

Военные учения в Тайваньском проливе, начало которых Народно-освободительная армия Китая (НОАК) запланировала на 4 августа, могут быть нацелены на решение проблемы Тайваня силовыми методами. Такую точку зрению высказал в пятницу политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.

"Остров Тайвань окружен силами НОАК со всех сторон. Эти военные учения могут оказаться беспрецедентными, нацеленными на объединение материкового Китая и острова силой", - приводит его слова китайская газета Global Times.

По мнению эксперта, предстоящие военные маневры, которые китайская армия проведет 4-7 августа, "также направлены против внешних сил, которые могут нарушить процесс объединения [континентальной части КНР и Тайваня]".

"Поскольку спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проигнорировала предупреждение Китая, несомненно, что статус-кво в Тайваньском проливе нарушен, поэтому КНР внесет изменение в существующее положение дел", - считает Люй Сян.

Как отмечает неназванный китайский эксперт в области международных отношений, на которого ссылается издание, власти КНР понимают важность "стратегического терпения".

"На этот раз Китай вновь преподаст США урок. Наша страна воспользуется ошибками, которые совершили Соединенные Штаты, чтобы полностью изменить ситуацию в Тайваньском проливе аналогично тому, как это произошло в Гонконге в последние годы", - заявил он.

Вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров заявил, что после визита Нэнси Пелоси на Тайвань Китай пойдет на сближение с Россией.

«Есть основания полагать, что отношения Пекина и Вашингтона претерпели очень сильный удар, и теперь китайская сторона неизбежно пойдёт на сближение с Россией, и мы сможем рассчитывать на определенную поддержку нашей спецоперации на Украине», — заявил Винокуров в интервью РИА Новости.