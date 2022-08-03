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30 минут назад

«От нее всегда неприятности»: Трамп «прошелся» по Пелоси

Никита Бородкин

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал поездку спикера Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Как сообщает ТАСС, в своих соцсетях он назвал ее сумасшедшей и припомнил, что она всегда устраивает проблемы.

«От нее всегда неприятности»: Трамп «прошелся» по Пелоси
Фото: ReutersReuters

«Зачем безумная Нэнси Пелоси на Тайване? От нее всегда неприятности. Ничего из того, что она делает, не заканчивается хорошо», - указано в посте Трампа.

Политик отметил, что все, за что берется спикер, заканчивается плохо — в качестве примера он привел два проваленных Пелоси импичмента Трампа за время его президентства.

Напомним, что вечером 2 августа спикер Конгресса прибыла в столицу Тайваня Тайбэй. С помощью сервиса Flightradar на разных участках за движением самолета наблюдали более 6 млн человек, а возле аэропорта тайваньской столицы собралось огромное количество местных жителей.

Еще за несколько дней до прилета Пелоси Пекин начал предупреждать США о жестких мерах в ответ на визит, а китайские газеты даже призывали сбить самолет с политиком. После посадки МИД КНР заявил, что это является посягательством на суверенитет Китая, а вокруг острова начались масштабные морские и воздушные военные учения.

При этом в США отметили, что прилет спикера не является подтверждением независимости Тайваня, а в Вашингтоне придерживаются политики «единого Китая».

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