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45 минут назад

«Хватит сосать деньги»: румынки взбунтовались против украинских беженок

Никита Бородкин

Жительницы Румынии выступили против украинских беженок из-за участившихся случаев измен мужей. Как сообщает URA.RU, в городах появились листовки, в которых заявляется, что украинкам тут больше не рады.

«Хватит сосать деньги»: румынки взбунтовались против украинских беженок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Румынки призывают беженок перестать заниматься проституцией и «сосать деньги» из мужчин. Они призвали их вернуться на Украину, идти на фронт и поднимать там «дух» украинских военнослужащих.

«Неуважаемые беженки! Вам тут не рады. Хватит заниматься проституцией и "сосать" деньги из наших мужей. Уезжайте из Румынии. Возвращайтесь в Украину, идите на фронт и там поднимайте дух украинских солдат бесплатно», — говорится в листовках румынок.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине в страны Европы хлынула волна беженцев. Европейские государства начали оказывать различную поддержку приезжающим, однако позднее от помощи начали отказываться. В частности, некоторые регионы Германии превысили квоты по приему украинцев и начали перенаправлять их в другие части страны, а в Польше отменили ежедневную выплату гражданам, которые приютили в своих домах украинцев.

Кроме того, в некоторых странах проститутки начали выдавать себя за украинок для больших заработков. Отмечается, что клиенты охотнее платят беженкам, оправдывая свой поступок помощью попавшим в тяжелую ситуацию женщинам.

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