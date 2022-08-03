Тайваню предрекли серьезный кризис после отъезда Пелоси

Масштабный кризис вокруг Тайваня начнется после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинет его. Об этом пишет газета Washington Post.

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После визита Пелоси отношения между США и Китаем изменятся навсегда, увеличив градус соперничества, а «Тайвань окажется прямо посередине». Между тем, реакция Пекина может быть поэтапной. Действия Китая против Тайваня в ближайшее время будут направлены в первую очередь на экономику острова. Кроме того, усилится кибер- и информационное воздействие на Тайбэй.

«У Китая очень широкий набор инструментов для нанесения вреда Тайваню. Китай видит ошибку своего противника, он часто агрессивно вмешивается, чтобы воспользоваться преимуществом. Это то, что он, вероятно, будет делать», — цитирует одного из представителей администрации США «Лента.ру».

Однако бурная реакция Китая на визит Пелоси может быть и на руку Тайваню. В частности, это может привести к экономической независимости острова.

Напомним, 2 августа Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань вопреки предупреждениям Китая о силовом ответе. После приземления спикер сделала официальное письменное заявление. По ее словам, ее визит свидетельствует о «непоколебимой поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии со стороны США».