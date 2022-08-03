В Канаде экскаваторщик разгромил поселок, в котором он работал. Причиной такого поведения строителя стало его увольнение. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», опубликовавший видео инцидента.
На записи можно увидеть, как строительная техника рушит двухэтажное здание. Экскаватор снес стену дома. Кроме этой постройки недовольный своим увольнением мужчина разнес и находившуюся неподалеку пристань, уточняет источник.
«Жертвой разъяренного канадца пали пристань и дом», – говорится в публикации.