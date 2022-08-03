Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси спровоцировал Пекин на проведение одних из самых масштабных учений вокруг Тайваня за последние годы. В считанные дни остров может оказаться в окружении китайских ВМС. Обернутся ли учения полномасштабной военной операцией по захвату Тайваня и остались ли у сторон шансы вернуться к статус-кво — разбиралась «Газета.Ru».

Пелоси улетела, осадок остался

Нэнси Пелоси удалось привлечь внимание всего мира - в течение нескольких часов сотни тысяч людей наблюдали за траекторией полета борта C-40C, ежеминутно проверяя новостные сводки в ожидании драматической развязки. Сенсации не произошло. Пелоси благополучно сошла с трапа самолета, поприветствовала собравшихся в аэропорту Суншань, заявив о "непоколебимой" поддержке тайваньской демократии и отправилась в отел Grand Hyatt.

"Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем", - заявила Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая затем вручила спикеру почетный орден Благожелательных облаков.

Решение Пелоси посетить остров вопреки предостережениям Пекина и Вашингтона вызвало острую реакцию даже в демократическом стане. Газета The New York Times упрекнула спикера Палаты представителей США в безрассудстве, а их коллеги из The Washington Post предрекли удручающие последствия, с которыми столкнется Тайвань из-за визита спикера.

Китайские власти, к слову, не стали ждать, пока Пелоси покинет Тайбэй и ясно дали понять администрации Цай Инвэнь, что отвечать за последствия визита американского политика будет Тайвань - уже через несколько часов после прибытия спикера, Пекин начал масштабные учения сразу в нескольких акваториях вокруг острова. Самим учениям предшествовало массовое движение сухопутных войск к прибрежной линии в провинции Фуцзянь, которая находится в менее чем 300 км от Тайваня.

Вслед за началом учений Пекин объявил о введении экономических санкций против Тайбэя. Среди основных мер - прекращение поставок важного для производства полупроводников природного песка, а также приостановка импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции.

В то же время риторика официальных китайских властей косвенно свидетельствует о готовности выйти за рамки сугубо экономического давления.

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что "деструктивные действия" властей Тайваня ускорят крах правления главы тайваньской администрации, а в китайском МИДе отметили, что Пекин "не оставит места" выступающим за независимость Тайваня силам.

Однако Китай не обязательно начнет военную операцию в ближайшее время, поскольку обладает достаточным количеством экономических рычагов, чтобы осложнить жизнь администрации Цай Инвэнь и заставить тайваньский истеблишмент пересмотреть свои приоритеты до следующих президентских выборов в 2024 году. Об этом "Газете.Ru" рассказал доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ, руководитель экспертно-аналитического центра Восточной и Юго-Восточной Азии ИДВ РАН Андрей Виноградов.

"Пекину нет необходимости форсировать силовой вариант решения вопроса сегодня. У него в запасе еще по крайней мере год. А там все будет зависеть от дальнейшего развития международной обстановки. В том числе от того, насколько США будут готовы продолжать линию на обострение отношений с Пекином", - рассказал Виноградов "Газете.Ru".

По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, на данном этапе Пекин, вероятнее всего, воздержится от проведения военной операции в отношении Тайваня, сделав акцент на экономическом давлении. Однако, уверен собеседник "Газеты.Ru", в дальнейшем Пекин может сместить вектор своего решения в сторону силового решения.

"Практика показывает, что Пекин будет вводить санкции постепенно - процесс растянется на недели, месяцы. Военные учения будут носить все более наступательный в отношении Тайбэя характер. Все это будет доставлять тайваньскому руководству максимум неудобств. К примеру, из-за нарушения транспортного сообщения возникнут негативные эффекты для экономики. Но это всего лишь первая фаза развития ситуации и развития кризиса", - сказал Кашин.

"Далее может быть как стабилизация, так и дальнейшая раскачка напряженности. Многое будет зависеть от США и действий самого Тайваня. На определенном этапе вопрос о военной операции встанет, но это будет зависеть от действий всех сторон. Сейчас такого решения пока что нет",, - объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

Статус-кво утерян

Еще на прошлой неделе, когда президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин впервые с мая провели переговоры, глава Белого дома обратил внимание, что Вашингтон решительно выступает против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Однако именно усилиями спикера Палаты представителя США Пелоси ситуация в регионе рискует обостриться до точки невозврата. Ряд китайских СМИ уже заявили о переходе так называемой "красной линии" в китайско-американских отношениях.

Андрей Виноградов не уверен, что стороны смогут вернуться к положению дел, которое сложилось в регионе до визита Нэнси Пелоси.

"Отношения КНР с США, по-видимому, окончательно становятся враждебными. Пекин довольно долго - даже во времена [экс-президента США Дональда] Трампа - надеялся, что ему удастся сохранить хотя бы видимость нормальных отношений с США, позволяющую продолжать извлекать выгоды из сложившегося международного разделения труда в мире. Теперь, похоже, Китаю придется пересматривать свою стратегию внешней политики и внешнеэкономической деятельности. Смещая акценты в сторону более активного сотрудничества со странами, которые не поддерживают США и их партнеров по НАТО. В том числе более активного сотрудничества с РФ, ШОС, а также с теми, кого они называют своими объективными и ближайшими союзниками - развивающимися странами", - объяснил доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

Аналогичное мнение выразил и Василий Кашин, по мнению которого визит Пелоси на Тайвань обернется "необратимыми и трагическими последствиями" для американо-китайских отношений.

"Визит Пелоси стал поворотным моментом в развитии ситуации вокруг острова. Китайцы последовательно эволюционировали в сторону силового сценария. Но это событие может подтолкнуть их к окончательному и бесповоротному решению, поскольку в Пекине могут прийти к неутешительным выводам о степени американской решимости вмешиваться в конфликты и всячески им мешать. Визит будет иметь тяжелые и трагические последствия", - обратил внимание Кашин.

Стороны вряд ли смогут вернуться к установившемуся до визита Пелоси статус-кво, потому что Вашингтон должным образом не осудил инициативу Пелоси встретиться с Цай Инвэнь, уверен Василий Кашин.