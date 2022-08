Пелоси улетела, осадок остался

Решение Пелоси посетить остров вопреки предостережениям Пекина и Вашингтона вызвало острую реакцию даже в демократическом стане. Газета The New York Times упрекнула спикера Палаты представителей США в безрассудстве, а их коллеги из The Washington Post предрекли удручающие последствия, с которыми столкнется Тайвань из-за визита спикера.