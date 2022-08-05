Австралия отреагировала на ситуацию вокруг Тайваня и Китая

Австралия останется привержена сохранению статус-кво по отношению к Китаю и Тайваню. С таким заявлением выступил в пятницу премьер-министр страны Энтони Альбанезе в эфире радиостанции ABC.

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"Мы хотим мира и безопасности в регионе и не поддержим никаких изменений статус-кво Тайваня. Это ровно такая же позиция, как у Соединенных Штатов", - сказал Альбанезе, подчеркнув, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров является исключительно "делом США и Тайваня".

Премьер также отметил, что Австралия внимательно наблюдает за дальнейшим развитием событий и действиями КНР. "Мы будем придерживаться выбранного курса и стремиться к сотрудничеству и позитивным отношениям с Китаем там, где мы можем. В других случаях мы намерены отстаивать свои интересы и ценности, в том числе наше право на безопасное судоходство и проход через Южно-Китайское море", - сказал он.

Ситуация вокруг Тайваня

Отношения между властями материкового Китая и Тайванем в последние несколько дней осложнились из-за состоявшегося во вторник и среду визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что если поездка состоится, то это не останется без последствий, будут приняты жесткие меры. Сразу после прилета Пелоси Пекин объявил о планах проведения военных учений с боевыми стрельбами в шести зонах акватории вокруг Тайваня.