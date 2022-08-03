«Русских победить невозможно»: Зеленский признал поражение на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия и наемники терпят поражение на Донбассе и проигрывают российским войскам. Об этом он сказал в своем очередном видеообращении.
Украинский лидер сообщил о неспособности продолжать оказывать сопротивление. По его словам, «русских победить невозможно - ВСУ обречены из-за превосходства российской армии».
«Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Это не описать словами», - сказал Зеленский.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики за последнее время. Так, освобождены были Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. По его словам, освобождение ДНР идет планово.