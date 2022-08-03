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1 час назад

США уговаривают Россию принять предложение по обмену заключёнными

Секрет Фирмы

США призывают Россию принять предложение Вашингтона по обмену заключёнными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Штаты ранее предложили обменять осуждённого за контрабанду оружия россиянина Виктора Бута на шпиона Пола Уилана, осуждённого в России на 16 лет, и баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную по делу о контрабанде наркотиков. Ответ россиян американцев не устроил.

США уговаривают Россию принять предложение по обмену заключенными
Фото: ReutersReuters

«Суть в том, что мы хотим, чтобы Бриттни и Пол вернулись домой к своим семьям. <...> Президент (США Джо Байден. — Прим. ‘’Секрета’’) относится серьезно к этому <...>, так серьезно, что было сделано предложение <...>, мы призываем российскую сторону его принять», — привёл ТАСС слова Кирби.

Он указал, что Москва и Вашингтон усердно работают над этим вопросом на межправительственном уровне.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым настаивал на том, чтобы россияне приняли предложение американцев по обмену заключёнными.

Также стало известно, что США направили неофициальный запрос немецким властям о включении в списки на обмен с Москвой российского гражданина, осуждённого в Германии на пожизненное за убийство гражданина Грузии.

Позже официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США получили от России «несерьёзный ответ» на своё предложение.

В мире,Пол Уилан,Бриттни Грайнер,Энтони Блинкен,Джон Кирби,Виктор Бут,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД России,Госдеп США,
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