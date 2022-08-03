Пелоси назвала причину «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань

По мнению спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, причиной «большой шумихи» вокруг ее визита на Тайвань стало то, что она занимает третий по значимости пост в госиерархии США. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Пелоси сделала по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь, напомнив, что американские конгрессмены и ранее приезжали на Тайвань.

«Полагаю, они [власти КНР] подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом», - отметила политик.

Визит Нэнси Пелоси в Тайбэй вызвал резкое обострение отношений Китая и США. МИД КНР решительно осудил поступок спикера Палаты представителей Конгресса США, подчеркнув, что он «серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике».