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1 час назад

Пелоси назвала причину «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань

Алиса Селезнёва

По мнению спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, причиной «большой шумихи» вокруг ее визита на Тайвань стало то, что она занимает третий по значимости пост в госиерархии США. Об этом сообщает ТАСС.

Пелоси назвала причину «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань
Фото: ReutersReuters

Такое заявление Пелоси сделала по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь, напомнив, что американские конгрессмены и ранее приезжали на Тайвань.

«Полагаю, они [власти КНР] подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом», - отметила политик.

Визит Нэнси Пелоси в Тайбэй вызвал резкое обострение отношений Китая и США. МИД КНР решительно осудил поступок спикера Палаты представителей Конгресса США, подчеркнув, что он «серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике».

При этом Народная освободительная армия Китая в течение последних дней ведет активные учения вокруг острова, который Пекин считает своей временно неподконтрольной территорией, и стягивает все больше техники в прибрежные регионы.

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