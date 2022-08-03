В США рассказали о "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским

Между администрацией США и президентом Украины Владимиром Зеленским существует "глубокое недоверие". Об этом пишет обозреватель New York Times Томас Фридман.
По его словам, в Белом доме с большим беспокойством и недоверием, чем это принято демонстрировать на публике, относятся к руководству Украины, включая Зеленского. Фридман сравнил неожиданные увольнения главы СБУ и генпрокурора с тем, как если бы Байден "одним махом уволил директора ЦРУ Бернса и генерального прокурора США Гарланда".
"Мы как будто не хотим слишком внимательно заглядывать под капот в Киеве, опасаясь того, какую коррупцию или выходки мы можем увидеть, когда мы столько туда вложили", - констатировал аналитик NYT.
Фридман также резко раскритиковал визит на Тайвань Нэнси Пелоси. По его словам, показателем американской политической дисфункции является то, что президент-демократ не может удержать спикера Палаты представителей от участия в дипломатическом маневре, который вся его команда национальной безопасности - от директора ЦРУ до председателя Объединенного комитета начальников штабов сочла неразумным. Журналист назвал этот визит "совершенно безрассудным, опасным и безответственным".
"Ничего хорошего из этого не выйдет. Тайвань не станет более безопасным или более процветающим в результате этого чисто символического визита, и может произойти много плохого. К этому относится военный ответ Китая, который может привести к тому, что США втянутся в непрямые конфликты с ядерной Россией и ядерным Китаем одновременно", - заключил Фридман.