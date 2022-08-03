В США рассказали о "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским

"Ничего хорошего из этого не выйдет. Тайвань не станет более безопасным или более процветающим в результате этого чисто символического визита, и может произойти много плохого. К этому относится военный ответ Китая, который может привести к тому, что США втянутся в непрямые конфликты с ядерной Россией и ядерным Китаем одновременно", - заключил Фридман.