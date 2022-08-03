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43 минуты назад

Пелоси рассказала о планах США по Тайваню

Lenta.ruиещё 2

Власти США продолжат помогать Тайваню защищать свою свободу «перед лицом агрессии». О соответствующих планах Вашингтона рассказала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает РИА Новости.

Политик заявила, что американская сторона подтвердила готовность Конгресса поддерживать Тайвань. «Солидарность Америки с народом Тайваня важна сегодня как никогда раньше, поскольку мы продолжаем поддерживать оборону и демократию против автократии в регионе и по всему миру», — уточнила она.

Тайваню предрекли серьезный кризис после отъезда Пелоси

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал визит Пелоси на Тайвань. Экс-глава государства назвал ее «безумной».

«От нее всегда одни неприятности. Ничего из того, что она делает, не заканчивается хорошо», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

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