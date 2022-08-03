Пелоси рассказала о планах США по Тайваню

Политик заявила, что американская сторона подтвердила готовность Конгресса поддерживать Тайвань. «Солидарность Америки с народом Тайваня важна сегодня как никогда раньше, поскольку мы продолжаем поддерживать оборону и демократию против автократии в регионе и по всему миру», — уточнила она.