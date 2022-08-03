Власти Китая пообещали лидеру Тайваня «ускоренный коллапс»

Деструктивные действия правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня и ее попытки под прикрытием иностранных политических сил обособить остров от материкового Китая ускорят крах правления главы тайваньской администрации Цай Инвэнь и ввергнут регион в состояние глубокого кризиса, заявил в среду официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

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"Мы предупреждаем Цай Инвэнь и ДПП, что их провокации с целью обеспечения так называемой независимости Тайваня при поддержке иностранных сил <...> в итоге ускорят коллапс нынешнего руководства острова, а также ввергнут данный регион в состояние большой катастрофы", - говорится в распространенном заявлении.

Как подчеркнул Ма Сяогуан, Цай Инвэнь и ее окружение "руководствуются узкими личными и корыстными партийными соображениями, торгуя интересами своего народа".

"Эти попытки обречены на провал", - заявил официальный представитель.

"Ни одному человеку, ни одной политической силе не стоит недооценивать решимость, с которой Китай будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность", - добавил Ма Сяогуан.

Во вторник вечером, несмотря на протесты Пекина, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Этот визит на остров стал первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что если поездка состоится, то это не останется без последствий и будут приняты жесткие меры.