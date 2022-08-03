Эмбарго на российскую нефть может грозить Германии беспорядками

Запрет на импорт нефти из России может спровоцировать беспорядки в Восточной Германии. Такое заявление сделал депутат бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telepolis.

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Издание отмечает, что работники нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт могут устроить акции протеста в связи с эмбарго на импорт российского газа. Запрет вступит в силу через пять месяцев. Эта мера бросит всех работников предприятия на произвол судьбы, отмечает Telepolis. Никаких сообщений о сохранении рабочих мест или зарплат сотрудников завода не поступало.

Кеппен пишет, что в связи с подобными новостями атмосфера в регионе накаляется. По его словам, он боится даже представить, что ждет Германию в политическом плане, когда на автомобильных заправках страны появится нехватка топлива.

При этом министр финансов Бранденбурга Катрин Ланге отметила, что в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться, так как ФРГ придется столкнуться с удвоенными социальными проблемами.