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18 минут назад

СМИ: Восточной Германии грозят беспорядки из-за эмбарго на российскую нефть

Елена Прошина

Запрет на импорт нефти из России может спровоцировать беспорядки в Восточной Германии. Такое заявление сделал депутат бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telepolis.

Эмбарго на российскую нефть может грозить Германии беспорядками
Фото: ТАССТАСС

Издание отмечает, что работники нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт могут устроить акции протеста в связи с эмбарго на импорт российского газа. Запрет вступит в силу через пять месяцев. Эта мера бросит всех работников предприятия на произвол судьбы, отмечает Telepolis. Никаких сообщений о сохранении рабочих мест или зарплат сотрудников завода не поступало.

Кеппен пишет, что в связи с подобными новостями атмосфера в регионе накаляется. По его словам, он боится даже представить, что ждет Германию в политическом плане, когда на автомобильных заправках страны появится нехватка топлива.

При этом министр финансов Бранденбурга Катрин Ланге отметила, что в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться, так как ФРГ придется столкнуться с удвоенными социальными проблемами.

Ранее корреспондент Кристоф Бурдуазо в статье для издания Libération привел поговорку, описывающую состояние европейской экономики: «Когда Берлин чихает, болеет вся Европа». Он подчеркнул, что экономика ФРГ во многом влияла на ситуацию в странах ЕС.

В мире,Бундестаг,ЕС,
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