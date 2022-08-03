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1 час назад

Китай вводит санкции против Тайваня

Ura.Ru

В Китае решили приостановить экспорт природного песка на Тайвань с 3 августа. Об этом заявило Министерство коммерции КНР на официальном сайте.

Китай вводит санкции против Тайваня
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа», — об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о начале военных ученый в трех акваториях вблизи берегов Тайваня. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси.

Уже сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита Пелоси. Замглавы МИД КНР Се Фэн призвал США к ответу за визит Пелоси на Тайвань.

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