В Молдавии нашли неожиданную замену российскому газу

В Молдавии предложили древесную иву в качестве альтернативного источника энергии, способного заменить российский газ. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, сообщает РИА Новости со ссылкой на tv8.md.

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Как говорится в сообщении, в этот же день Спыну заявил о планах Молдавии сократить потребление газа зимой на 15%, чтобы предотвратить энергетический кризис. Власти страны опасаются такого развития событий, так как российская компания «Газпром» может сократить объем поставок газа.

Спыну рассказал, что ивы могут выступить в качестве источника биомассы, из которой можно преобразовать другое топлива и использовать его для обеспечения функционирования предприятий республики, а также комфорта граждан. При этом он добавил, что древесина может стать альтернативным источником энергии только через несколько лет, так как нужное количество ив еще предстоит вырастить.