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48 минут назад

В Молдавии нашли неожиданную замену российскому газу

Елена Прошина

В Молдавии предложили древесную иву в качестве альтернативного источника энергии, способного заменить российский газ. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, сообщает РИА Новости со ссылкой на tv8.md.

В Молдавии нашли неожиданную замену российскому газу
Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в сообщении, в этот же день Спыну заявил о планах Молдавии сократить потребление газа зимой на 15%, чтобы предотвратить энергетический кризис. Власти страны опасаются такого развития событий, так как российская компания «Газпром» может сократить объем поставок газа.

Спыну рассказал, что ивы могут выступить в качестве источника биомассы, из которой можно преобразовать другое топлива и использовать его для обеспечения функционирования предприятий республики, а также комфорта граждан. При этом он добавил, что древесина может стать альтернативным источником энергии только через несколько лет, так как нужное количество ив еще предстоит вырастить.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с «Газпромом» о продолжении поставок газа в республику и одобрили проведение аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Российская компания согласилась подписать контракт на условиях Молдавии, но потребовала своевременную и полную оплату текущих платежей. Аудит так и не был проведен в связи с боевыми действиями на Украине, поэтому «Газпром» может в любой момент остановить поставки газа в Молдавию.

В мире,Андрей Спыну,Газпром,
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