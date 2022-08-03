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36 минут назад

В Китае рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань

Елена Прошина

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй будет иметь негативные последствия — Китай окончательно перестанет соблюдать неофициальные нормы, препятствующие военному конфликту с Тайванем. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post, пишет РИА Новости.

В Китае рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении, речь идет о «срединной линии» — опознавательной зоне противовоздушной обороны Тайваня и морской исключительной экономической зоне.

Издание подчеркивает, что обе стороны конфликта соблюдали эту условную линию. Однако после визита представителя США в Тайбэй самолеты КНР вероятнее всего будут регулярно нарушать границу и дольше оставаться на стороне Тайваня, таким образом демонстрируя «силу и недовольство». South China Morning Post считает, что постепенно Китай будет все больше игнорировать условную границу и со временем сделает ее несуществующей.

Председатель КНР предупредил администрацию президента США Джо Байдена, что они «играют с огнем» и могут «обжечься». В ответ Вашингтон заверил Пекин в том, что не собирается противостоять политике «одного Китая», при этом возложив ответственность за визит Пелоси на ее плечи.

Китай все еще считает Тайвань своей провинцией и препятствует любым контактам Тайбэя с высокопоставленными чиновниками из других стран. КНР уже сделал заявление о том, что примет меры в ответ на визит Пелоси.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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