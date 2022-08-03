Flightradar: за полетом Пелоси на Тайвань следили около 3 млн человек

Около 2,92 млн людей со всего мира следили за полетом самолета спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом этом сообщает сервис Flightradar24. По данным сервиса, Boeing C-40C с позывным SPAR19 вылетел 2 августа из Куала-Лумпура и уже с этого момента стал сам

Фото: Jameson Wu/Reuters Jameson Wu/Reuters

м отслеживаемым рейсом на Flightradar24 среди активных рейсов. К моменту приземления в аэропорту Тайбэя за самолетом Пелоси следили более 708 000 человек по всему миру, что, как отмечает сервиса, сделало его самым отслеживаемым полетом в реальном времени в истории Flightradar24. За все время полета за самолетом следили в общей сложности 2,92 млн человек, подчеркнул Flightradar24.

Там также добавили, что за прямой трансляции Reuters следили более 200 000 человек и по мере приближения самолета к Тайваню и приземлению в Тайбэе за полетом следили 708 000 человек. Flightradar24 - сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. 2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках турне по Азии.