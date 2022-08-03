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1 час назад

Flightradar: за полетом Пелоси на Тайвань следили около 3 млн человек

Газета.Ruиещё 5

Около 2,92 млн людей со всего мира следили за полетом самолета спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом этом сообщает сервис Flightradar24. По данным сервиса, Boeing C-40C с позывным SPAR19 вылетел 2 августа из Куала-Лумпура и уже с этого момента стал сам

Flightradar: за полетом Пелоси на Тайвань следили около 3 млн человек
Фото: Jameson Wu/ReutersJameson Wu/Reuters

м отслеживаемым рейсом на Flightradar24 среди активных рейсов. К моменту приземления в аэропорту Тайбэя за самолетом Пелоси следили более 708 000 человек по всему миру, что, как отмечает сервиса, сделало его самым отслеживаемым полетом в реальном времени в истории Flightradar24. За все время полета за самолетом следили в общей сложности 2,92 млн человек, подчеркнул Flightradar24.

Там также добавили, что за прямой трансляции Reuters следили более 200 000 человек и по мере приближения самолета к Тайваню и приземлению в Тайбэе за полетом следили 708 000 человек. Flightradar24 - сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. 2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках турне по Азии.

Ее визит состоялся несмотря на то, что власти Китая неоднократно предупреждали США, что прибытие спикера на остров не останется без последствий и Пекин примет жесткие меры в ответ.

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