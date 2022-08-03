США обсудила с Германией потолок цен на нефть из РФ

"В дополнение министр Йеллен высоко оценила ключевую роль Германии как председателя в G7 в обсуждении предельных цен на российскую нефть и в прогрессе, достигнутом в обсуждениях на техническом уровне", - отмечается в сообщении.

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить доходы, хотя и продавая со скидкой меньшие объемы нефти. ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции. На этом фоне по итогам саммита Группы семи было принято заявление, в котором лидеры "семерки" пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если стоимость сырья превышает потолок, "согласованный международными партнерами".