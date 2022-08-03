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1 час назад

Глава Минфина США обсудила с коллегой из Германии потолок цен на нефть из РФ

ТАСС

Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с германским коллегой Кристианом Линднером установление ограничений цен на российскую нефть и помощь Украине. Об этом сообщается в заявлении американского Минфина, опубликованном во вторник.

США обсудила с Германией потолок цен на нефть из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В дополнение министр Йеллен высоко оценила ключевую роль Германии как председателя в G7 в обсуждении предельных цен на российскую нефть и в прогрессе, достигнутом в обсуждениях на техническом уровне", - отмечается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в ходе телефонного разговора Йеллен также отметила "острую необходимость реагировать на краткосрочные потребности в экономической помощи, которые испытывает Украина".

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить доходы, хотя и продавая со скидкой меньшие объемы нефти. ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции. На этом фоне по итогам саммита Группы семи было принято заявление, в котором лидеры "семерки" пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если стоимость сырья превышает потолок, "согласованный международными партнерами".

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее назвал подобные шаги очередной попыткой вмешательства в рыночные механизмы, что, по его словам, может привести только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов и росту цен.

В мире,Кристиан Линднер,Александр Новак,Джанет Йеллен,Казначейство США,ЕС,
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