Госдеп предупредил американцев о возможности атак террористов после ликвидации аз-Завахири

"После смерти аз-Завахири сторонники "Аль-Каиды" или связанных с ней террористических организаций могут пытаться атаковать американские объекты, служащих и граждан. Поскольку террористические атаки обычно происходят без предупреждения, гражданам США настоятельно рекомендуется сохранять высокий уровень бдительности и следить за обстановкой во время поездок за границу", - сказано в сообщении, распространенном Госдепом.