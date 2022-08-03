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1 час назад

Госдеп предупредил американцев о возможности атак террористов после ликвидации аз-Завахири

ТАСС

Госдепартамент США во вторник предупредил американцев о возможности атак террористов в связи с ликвидацией Соединенными Штатами в Афганистане главаря террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России) Аймана аз-Завахири.

Госдеп предупредил американцев о возможности атак террористов после ликвидации аз-Завахири
Фото: ReutersReuters

"После смерти аз-Завахири сторонники "Аль-Каиды" или связанных с ней террористических организаций могут пытаться атаковать американские объекты, служащих и граждан. Поскольку террористические атаки обычно происходят без предупреждения, гражданам США настоятельно рекомендуется сохранять высокий уровень бдительности и следить за обстановкой во время поездок за границу", - сказано в сообщении, распространенном Госдепом.

В мире,Аль-Каида,Госдеп США,
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