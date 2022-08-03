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56 минут назад

Белый дом: США продолжат действовать в западной части Тихого океана и поддерживать Тайвань

Газета.Ru

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжит действовать в водах и воздушном пространстве западной части Тихого океана и не перестанет поддерживать Тайвань.

Белый дом: США продолжат поддерживать Тайвань
Фото: DepositphotosDepositphotos

Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме, передает РИА "Новости". Как рассказал Кирби, США будут продолжать делать это, как делали на протяжении десятилетий.

"Мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и стремиться к сохранению коммуникаций с Пекином", - отметил он и подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива.

По его словам, президент США Джо Байден с уважением отнесся к решению спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань, а представители администрации национального лидера поддерживают связь с ее аппаратом и властями острова. Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа.

Предположительно, она проведет видеоконференцию в своем отеле утром 3 августа, а также посетит законодательное собрание острова, проведет переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и поучаствует в приветственном обеде в историческом правительственном особняке для почетных гостей.

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