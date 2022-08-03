США сделали заявление о своем праве вмешиваться в ситуации в Афганистане

США оставляют за собой право на проведение дальнейших антитеррористических операций в Афганистане в случае необходимости. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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Он подчеркнул, что в Афганистане остается небольшое число боевиков террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ). "И мы знаем, что в Афганистане все еще есть боевики "Аль-Каиды". Чтобы не распространить секретную информацию, я бы сказал, что это число не очень велико", - сказал Кирби.

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"Если мы вновь усмотрим угрозу Америке с их стороны или от любой другой террористической группировки, президент [США Джо Байден] оставит за собой право снова предпринять этот шаг", - отметил представитель СНБ, говоря о ликвидации главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири в Афганистане.

Кирби подчеркнул, что США внимательно следят за действиями террористов в Афганистане. "Мы весьма внимательно наблюдаем за происходящим и действуем в соответствии с полученными данными", - добавил он. Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ также подчеркнул, что ликвидация аз-Завахири "не означает, что угроза со стороны "Аль-Каиды" миновала".

Об успешной ликвидации аз-Завахири власти США объявили в понедельник. Авиаудар по дому в Кабуле, в котором находился аз-Завахири, был нанесен в минувшие выходные. По мнению Вашингтона, руководство талибов знало о нахождении главаря "Аль-Каиды" в столице Афганистана. Администрация США подтвердила, что не уведомляла заранее талибов о намерении устранить аз-Завахири. Талибы в свою очередь заявили, что "решительно осуждают" действия США и считают их нарушением международного права и Дохийских соглашений.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.