Соединенные Штаты "должны заплатить" за то, что допустили визит спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн, вызвавший посла Соединенных Штатов в КНР Николаса Бернса, сообщает ТАСС.

Фото: Depositphotos Depositphotos

"США должны заплатить за свои ошибки. Китай примет необходимые меры для решительного противодействия, и мы сдержим свое слово", - подчеркнул замминистра.

По его словам, те, кто попытаются манипулировать тайваньским вопросом ради политического капитала в итоге потерпят неудачу и "будут прибиты к позорному столбу истории". В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден "уважает" решение председателя палаты представителей конгресса США отправиться с визитом на Тайвань.