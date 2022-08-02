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1 час назад

Пекин заявил, что Вашингтон "должен заплатить" за визит Пелоси на Тайвань

Газета.Ruиещё 1

Соединенные Штаты "должны заплатить" за то, что допустили визит спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн, вызвавший посла Соединенных Штатов в КНР Николаса Бернса, сообщает ТАСС.

"США должны заплатить за свои ошибки"
Фото: DepositphotosDepositphotos

"США должны заплатить за свои ошибки. Китай примет необходимые меры для решительного противодействия, и мы сдержим свое слово", - подчеркнул замминистра.

По его словам, те, кто попытаются манипулировать тайваньским вопросом ради политического капитала в итоге потерпят неудачу и "будут прибиты к позорному столбу истории". В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден "уважает" решение председателя палаты представителей конгресса США отправиться с визитом на Тайвань.

По его словам, этот шаг "полностью соответствует" проводимой в течение десятилетий политике Соединенных Штатов. Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Предположительно, она проведет видеоконференцию в своем отеле утром 3 августа, а также посетит законодательное собрание острова, проведет переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и поучаствует в приветственном обеде в историческом правительственном особняке для почетных гостей.

В мире,Цай Инвэнь,Николас Бернс,Джон Кирби,Джозеф Байден,Конгресс США,
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