Стало известно мнение Байдена о визите Пелоси на Тайвань

Белый дом ответил на вопрос о том, поддерживает ли президент США решение Нэнси Пелоси о посещении Тайваня. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

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Согласно полученному ответу, президент США Джо Байден уважает решение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань, несмотря на резкое недовольство властей Китая. Однако Вашингтон не стал уточнять, пойдёт ли поступок Пелоси на пользу или во вред интересам США, по мнению Байдена.

Напомним, что сегодняшний визит Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал осуждение со стороны КНР. Официальный представитель дипведомства Чжао Лицзянь заявил, что поступок Пелоси приведет к «вопиющим последствиям».