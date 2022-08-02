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1 час назад

США не намерены вовлекаться в «бряцанье оружием» с Китаем

Елена Прошина

Вашингтон не хочет кризиса в отношениях с Пекином и не намерен вовлекаться в «бряцанье оружием» с ним. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

США не намерены вовлекаться в «бряцанье оружием» с Китаем
Фото: ReutersReuters

«США не хотят и не добиваются кризиса. Мы не намерены вовлекаться в "бряцанье оружием"», — сказал он.

Также Кирби добавил, что Вашингтон рассчитывает сохранить каналы коммуникации с Пекином открытыми.

При этом, по его словам, в Белом доме ожидают, что Китай продолжит в долгосрочной перспективе принимать меры против США в ответ на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. В частности, в Вашингтоне не исключают возможность проведения Пекином масштабных учений и после окончания ее пребывания на острове, отметил Кирби.

«Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай», — заявил он.

В заключение Кирби еще раз акцентировал внимание на том, что визит Пелоси на Тайвань, по мнению США, не является основанием для роста напряженности между Вашингтоном и Пекином.

В мире,Джон Кирби,
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