США не намерены вовлекаться в «бряцанье оружием» с Китаем

Вашингтон не хочет кризиса в отношениях с Пекином и не намерен вовлекаться в «бряцанье оружием» с ним. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

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«США не хотят и не добиваются кризиса. Мы не намерены вовлекаться в "бряцанье оружием"», — сказал он.

Также Кирби добавил, что Вашингтон рассчитывает сохранить каналы коммуникации с Пекином открытыми.

При этом, по его словам, в Белом доме ожидают, что Китай продолжит в долгосрочной перспективе принимать меры против США в ответ на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. В частности, в Вашингтоне не исключают возможность проведения Пекином масштабных учений и после окончания ее пребывания на острове, отметил Кирби.

«Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай», — заявил он.