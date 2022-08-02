В Косове прошли массовые обыски автомобилей

Полиция непризнанного Косова устроила несанкционированные обыски автотранспорта на дорогах на севере Косова и Метохии, населенном сербами. Об этом во вторник сообщил портал "Косово онлайн".

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По информации портала, спецназ полиции непризнанного образования устроил облаву на автомобили, которые двигались из Зубин-Потока в направлении Северной Митровицы. Вооруженные полицейские заставляли водителей выйти из машин, обыскивали транспорт, проверяли документы, после чего отпускали.

"Во время обыска пять полицейских держали нас на прицеле, пока один проверял автомобиль. Полицейские спрашивали, есть ли что-то запрещенное. Обыск длился 10-15 минут, затем нам вернули документы и отпустили", - рассказал порталу один из водителей.

Полицейские одного из патрулей, отпуская водителей после проверки, говорили: "Увидимся через месяц".

Ранее портал "Косово онлайн" сообщил, что спецназ полиции непризнанного образования задержал серба, перевозившего медикаменты для больницы в населенном пункте Рударе на территории сербского края. Причины задержания не сообщаются, никакая информация о местонахождении и состоянии задержанного на данный момент не поступала.

Вечером в воскресенье ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с понедельника ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове, действующих под эгидой НАТО.