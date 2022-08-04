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7 минут назад

Китай обвинил США в передаче ядерного оружия неядерным странам

Lenta.ruиещё 2

США нарушают положения международного Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его неядерным державам. В передаче третьим странам оружия массового поражения Вашингтон обвинил представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг, сообщает ТАСС.

Китай обвинил США в нарушении ядерного договора
Фото: ReutersReuters

«Размещение США ядерного оружия и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях — это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО», — рассказал представитель о нарушении договоренностей.

Он также напомнил о главной договоренности стран-подписантов договора: «ядерные державы не должны передавать ядерное оружие, а другие неядерные страны — не принимать у себя подобное вооружение».

Дипломат подчеркнул, что появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьезно подорвет региональную стабильность и спровоцирует эскалацию рисков ядерной конфронтации, а также напрямую затронет стратегические интересы Китая.

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