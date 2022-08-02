Трамп подверг критике Пелоси за поездку на Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не приведет ни к чему хорошему.
"Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы. Ничто из того, что она делала, к хорошему не приводило. Наблюдайте", - написал он в своей социальной сети Truth Social.
Прибытие Пелоси на Тайвань стало первым визитом американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.