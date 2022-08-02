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1 час назад

Трамп подверг критике Пелоси за поездку на Тайвань

ТАСС

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не приведет ни к чему хорошему.

Трамп подверг критике Пелоси за поездку на Тайвань
Фото: ReutersReuters

"Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы. Ничто из того, что она делала, к хорошему не приводило. Наблюдайте", - написал он в своей социальной сети Truth Social.

Прибытие Пелоси на Тайвань стало первым визитом американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.

В мире,Дональд Трамп,Конгресс США,
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