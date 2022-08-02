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9 минут назад

МИД Китая выразил протест послу США за визит Пелоси на Тайвань

Ura.Ru

Китайское Министерство иностранных дел вызвало посла США в КНР Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении ведомства.

МИД Китая выразил протест послу США
Фото: ura.ruura.ru

«Замглавы МИД Китая Се Фэн был уполномочен срочно вызывать посла США в КНР Николаса Бернса в министерство, чтобы от лица правительства Китая выразить США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера американского Конгресса Пелоси на Тайвань», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Ранее сообщалось, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. В США заявляли, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР. Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя.

В мире,Николас Бернс,
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