Кедми перечислил потери США в случае войны с Китаем

Яков Кедми (Военный аналитик, бывший глава израильских спецслужб) в эфире политического шоу в жанре треш “Вечер с Владимиром Соловьевым” рассказал заинтересованной общественности о том, что потеряют Соединённые Штаты Америки в случае войны с Поднебесной. Об этом сообщает русскоязычной читательской аудитории издание Общественная служба новостей.

По гипотезе Якова Кедми, у Соединённых Штатов Америки нет сил, чтобы защитить Тайвань. Нет для этого ни достаточного количества физической мощи, ни финансовых средств в этой области. А в отношении войны между Китайской Народной Республикой и Соединённых Штатов Америки, если американцы желают вмешаться, то пусть вмешиваются.

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По его оценке, это будет полномасштабная война. Будет ликвидирован весь тихоокеанский флот США, а также будет уничтожено японское государство и все базы Вашингтона в Тихом океане. Превратятся в ничто три авианосные ударные группы и несколько городов на западном побережье Соединенных Штатов Америки. Это будет сокрушительное поражение. По мнению Якова Кедми, если американцы желают всем этим рискнуть, то пусть рискуют.

При этом как именно он получил такой точный прогноз, аналитик от заинтересованной общественности скрыл. Тем не менее очевидно, что в войне Китайской Народной Республики и Соединённых Штатов Америки пострадают, в первую очередь, максимально сильно сами две эти страны. При этом наиболее вероятный результат – уничтожение всего человечества, так как этим государствам вряд ли хватит ума не использовать ядерное оружие, причём в больших количествах. А в этом случае крайне велика вероятность наступления ядерной зимы, которая и приведёт к опустошению планеты.

Раньше приходила информация, что Яков Кедми также проинформировал широкую аудиторию о своём мнении о ситуации на Украине. По гипотезе данного военного эксперта, Соединённые Штаты Америки понимают, что держава, образовавшаяся после государственного переворота в 2014 году, вскоре будет разрушена. Однако терять плацдарм, требуемый для действий против Российской Федерации, они не желают.