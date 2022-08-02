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44 минуты назад

Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос легализации однополых браков

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос легализации ЛГБТ-союзов. Об этом говорится в ответе украинского президента на соответствующую петицию, опубликованную на сайте главы государства.

Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков на Украине
Фото: Ukrainian Presidency/ABACAPRESS.COM/ReutersUkrainian Presidency/ABACAPRESS.COM/Reuters

Документ набрал более 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы инициативу рассмотрел глава государства. На странице петиции говорится, что ее поддержали 28,5 тысячи граждан Украины, которых Зеленский поблагодарил «за активную гражданскую позицию».

«Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать про соответствующие результаты», — заявил украинский президент.

В то же время Зеленский отметил, что, согласно Конституции страны, брак основан на свободном согласии мужчины и женщины, а в условиях «военного положения Конституция Украины не может быть изменена». При этом, добавил он, украинское правительство уже «наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека».

Украинцы попросили Зеленского легализовать проституцию

По его словам, семьей можно считать лица, которые «совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности».

В конце июля генеральный совет Андорры проголосовал за придание однополому браку того же статуса, что и браку между мужчиной и женщиной. До этого в стране было два типа брака: «канонический», который могли заключать мужчины и женщины, и «гражданский», который могли заключать также и однополые пары.

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