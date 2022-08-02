Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос легализации ЛГБТ-союзов. Об этом говорится в ответе украинского президента на соответствующую петицию, опубликованную на сайте главы государства.

Фото: Ukrainian Presidency/ABACAPRESS.COM/Reuters Ukrainian Presidency/ABACAPRESS.COM/Reuters

Документ набрал более 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы инициативу рассмотрел глава государства. На странице петиции говорится, что ее поддержали 28,5 тысячи граждан Украины, которых Зеленский поблагодарил «за активную гражданскую позицию».

«Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать про соответствующие результаты», — заявил украинский президент.

В то же время Зеленский отметил, что, согласно Конституции страны, брак основан на свободном согласии мужчины и женщины, а в условиях «военного положения Конституция Украины не может быть изменена». При этом, добавил он, украинское правительство уже «наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека».

По его словам, семьей можно считать лица, которые «совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности».