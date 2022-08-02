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1 час назад

Зеленский встретился с главой МИД Польши Рау в Киеве

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Польши Збигневом Рау в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Зеленский встретился с главой МИД Польши Рау в Киеве
Фото: ReutersReuters

«Глава государства поблагодарил президента и правительство Польши, а также весь польский народ за мощную поддержку Украины...», — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Зеленский также выразил благодарность Польше за помощь вынужденно перемещенным из Украины лицам, а также за содействие в оборонной области, в том числе по поставкам самоходных артиллерийских установок Krab.

Зеленский также отметил законодательные инициативы Польши в поддержку украинцев, которые находятся на территории этого государства, напомнив, что Верховная Рада приняла аналогичный закон об особом статусе поляков в Украине.

«Я считаю, что таких вещей между нашими народами должно быть как можно больше. Такое единение свидетельствует об общем будущем наших народов, наших независимых суверенных государств», — цитирует пресс-служба президента.

Ранее Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом поставки оружия Украине.

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