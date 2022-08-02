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24 минуты назад

Тайвань предупредил о наличии плана действий на случай чрезвычайных угроз

Lenta.ru

Министерство обороны Тайваня предупредило, что подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз и готово отреагировать на потенциально нежелательные сценарии развития событий. Об этом сообщает Reuters.

Тайвань предупредил о наличии плана действий на случай угроз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В оборонном ведомстве заверили, что осведомлены о происходящем близ границ и «направят соответствующие военные силы для защиты национальной безопасности».

Ранее стало известно, что флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проведет крупные военные учения в акватории провинции Чжэцзян, которая граничит с Тайванем на севере. Уточнялось, что морские маневры с учебными стрельбами на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пройдут с 3 по 5 августа. Морское управление провинции Чжэцзян уже анонсировало ограничение судоходства в районе близ Тайваня.

Во вторник, 2 августа, сообщалось, что самолет спикера Пелоси приземлился в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. До этого, согласно данным авиарадаров, указанный самолет пролетел над островами Борнео и Сулавеси, затем повернул на север и, обогнув Филиппины, направился на Тайвань.

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