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24 минуты назад

Глава МИД Тайваня поблагодарил Пелоси за посещение острова

Газета.Ru

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У выразил благодарность американской делегации во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщается в официальном аккаунте МИД острова в Twitter.

Глава МИД Тайваня поблагодарил Пелоси за посещение острова
Фото: кадр видеокадр видео

«Добро пожаловать на Тайвань, спикер Пелоси! Спасибо вам и делегации конгрессменов за то, что проделали такой путь, чтобы показать свою поддержку», — написал он.

Публикация сопровождена несколькими снимками, которые были сделаны в тайбэйском аэропорту Суншань. На них Джозеф У приветствует американскую чиновницу и остальных членов делегации, прилетевших с ней.

Кортеж Пелоси прибыл к отелю Grand Hyatt в Тайбэе, где для делегации забронирован целый этаж из 48 номеров.

Ранее сообщалось, что армия КНР намерена провести испытания ракет с неядерной боеголовкой у берегов Тайваня.

До этого Армия Китая заявляла о проведении военных учений в шести регионах вокруг острова Тайвань на фоне визита на остров Нэнси Пелоси. Ожидается, что учения пройдут с четверга по воскресенье. Также в китайской провинции Чжэцзян к северу от Тайваня пройдут морские учения со стрельбами.

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