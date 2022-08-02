Глава МИД Тайваня поблагодарил Пелоси за посещение острова

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У выразил благодарность американской делегации во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщается в официальном аккаунте МИД острова в Twitter.
«Добро пожаловать на Тайвань, спикер Пелоси! Спасибо вам и делегации конгрессменов за то, что проделали такой путь, чтобы показать свою поддержку», — написал он.
Публикация сопровождена несколькими снимками, которые были сделаны в тайбэйском аэропорту Суншань. На них Джозеф У приветствует американскую чиновницу и остальных членов делегации, прилетевших с ней.
Кортеж Пелоси прибыл к отелю Grand Hyatt в Тайбэе, где для делегации забронирован целый этаж из 48 номеров.
Ранее сообщалось, что армия КНР намерена провести испытания ракет с неядерной боеголовкой у берегов Тайваня.
До этого Армия Китая заявляла о проведении военных учений в шести регионах вокруг острова Тайвань на фоне визита на остров Нэнси Пелоси. Ожидается, что учения пройдут с четверга по воскресенье. Также в китайской провинции Чжэцзян к северу от Тайваня пройдут морские учения со стрельбами.