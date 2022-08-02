Сухогруз с украинским зерном остановился у Босфора

Груженый зерном с Украины сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедший из одесского порта, прибыл к Стамбулу. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic («Марин трафик»).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно его данным, судно остановило двигатель и находится в пяти морских милях от береговой линии, где находится населенный пункт Кумкёй, расстояние до входа в пролив Босфор составляет около семи морских миль, передает ТАСС.

Подразделение проверки начнет досмотр судна утром в среду.

Ранее во вторник сообщалось, что Razoni успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в порт Триполи (Ливан).

Сухогруз Razoni («Рацони») под флагом Сьерра-Леоне стал первым судном с украинским продовольствием, который вышел в море после договоренностей, достигнутых в Стамбуле 22 июля. Сухогруз должен подойти к Стамбулу во вторник к 15.00, где его ждет досмотр.