Китай пообещал большие последствия для США из-за визита Пелоси

Ответ Китая на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет мощным и сильным. Большие последствия для американской стороны пообещал посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что визит Пелоси приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях Пекина и Вашингтона.