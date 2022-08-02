Пока вы не уснули: угроза России США и визит Пелоси на Тайвань

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Самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя

Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань. Это следует из данных сервиса по отслеживанию рейсов ADSBexchange.

Ранее сообщалось, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. В США заявили, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР.

Россия пригрозила США разрывом дипотношений

Если Конгресс США объявит Россию «страной-спонсором мирового терроризма», то Москва может инициировать разрыв дипотношений между странами. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС

Дипломат напомнила, что «страшная кара» Вашингтона не заставит Россию жить по придуманному в США миропорядку.

«Логическим результатом [признания] может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями. Это в Вашингтоне должны прекрасно понимать», — пригрозила представитель.

В Киеве сообщили о начале обязательной эвакуации из Донецкой области

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что началась обязательная эвакуация жителей Донецкой области. Необходимость вывоза людей она обосновала тем, что в регионе отсутствуют условия для того, чтобы благополучно пережить зимний период.

Отмечается, что в Донецкой области наблюдаются значительные проблемы с газо - и электроснабжением.

Центробанк прокомментировал сообщения об остановке торгов долларом

Сообщения о прекращении торгов долларам на Московской бирже не соответствует действительности. Об этом рассказали РБК в пресс-службе биржи.

«Информация не соответствует действительности. Торги проводятся в штатном режиме», — заявил собеседник издания.

США обратились с призывом к Китаю

Соединенные Штаты призывают Китай не допустить эскалации в конфликте по поводу визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По словам чиновника, у Китая нет легитимных поводов для того, чтобы остро реагировать на прибытие Пелоси в Тайбэй.

«У нее есть все права приехать, и ее поездка абсолютно согласуется с нашей политикой», — заявил Кирби.

Он добавил, что Китай не может «использовать данный визит в качестве повода для каких-либо действий, которые приведут к эскалации напряженности».

Times: европейская разведка заинтересовалась болезнью Чубайса

Британское издание The Times, комментируя состояние экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, который попал в больницу на итальянской Сардинии в связи с синдромом Гийена-Барре, сообщает, что европейская разведка заинтересовалась болезнью бывшего российского чиновника.

По данным издания, разведывательное агентство одной из европейских стран заинтересовалось ситуацией с самочувствием Чубайса — утверждается, что уехавший из страны экс-чиновник якобы мог стать жертвой отравления со стороны российских спецслужб. Причиной данного предположения считают якобы несогласие Чубайса с проведением специальной военной операцией на Украине.

Минобороны РФ: доказано прямое участие США в конфликте на Украине

Заявление замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерала Вадим Скибицкого о согласовании с Вашингтоном целей для ударов РСЗО HIMARS доказывает прямое участие США в украинском конфликте. Об этом заявил сегодня официальный представитель военного ведомства России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он напомнил, что ранее Скибицкий в интервью The Telegraph признал, что перед запусками ракет между представителями разведслужб Украины и США идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки в случае недовольства целями.

На МКАДе столкнулись бензовоз и фура

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Из-за разлитого топлива начался пожар.

ДТП случилось на 21-м километре МКАДа, сообщил «360» источник в экстренных службах. По предварительной информации, один человек пострадал.

Соловьев объяснил покупку виллы в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев никогда не скрывал, что владеет недвижимостью заграницей. В интервью «Комсомольской правде» он рассказал, зачем купил виллу в Италии. По его словам, на это его подтолкнуло желание сэкономить.

Журналист признался, что ему не нравится отдыхать на российском юге, а на Алтай и Байкал лететь далеко.

«Мне не нравится погода в Крыму. Мне не нравится инфраструктура Крыма. Я был последний раз в Крыму в 82-м году. И мне там не понравилось. Я и в Сочи был. Мне и там не понравилось. Алтай, Байкал — туда лететь далеко. С нашей работой невозможно. У меня гигантский дом в Подмосковье. Собственность гораздо дороже, чем в Италии. Зачем мне далеко забираться, если я не могу туда летать?» - говорил тогда телеведущий.

Турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии

Турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", до сих пор находится в Германии. Об этом во вторник сообщил телеканал NTV.