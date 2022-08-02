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22 минуты назад

Пелоси опубликовала письменное заявление после прилета на Тайвань

Елена Прошина

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, прибывшая 2 августа с визитом на Тайвань, сделала официальное письменное заявление. Его текст размещен на ее сайте.

В частности, Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань свидетельствует о «непоколебимой поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии со стороны США». По ее словам, он «никак не противоречит давней политике Соединенных Штатов», базирующейся на Законе об отношениях с островом 1979 года, совместных коммюнике Америки и Китая и Шести заверениях.

«Наш визит является частью тура в Индо-Тихоокеанский регион, включая Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, посвященного взаимной безопасности, экономическому партнерству и демократическому управлению. Солидарность США с 23-миллионным народом Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией», — добавила Пелоси.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон продолжает «выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво острова». В документе также отмечается, что прибытие Пелоси стало первым официальным визитом спикера палаты представителей конгресса США на Тайвань за последние 25 лет.

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