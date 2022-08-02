В Киеве сообщили о начале обязательной эвакуации из Донецкой области

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что началась обязательная эвакуация жителей Донецкой области. Необходимость вывоза людей она обосновала тем, что в регионе отсутствуют условия для того, чтобы благополучно пережить зимний период. Об этом пишет РБК,

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Отмечается, что в Донецкой области наблюдаются значительные проблемы с газо - и электроснабжением.

Верещук рассказала, что первый поезд с эвакуированными уже прибыл в в город Кропивницкий Кировоградской области. Она пояснила, что среди них большинство составляют дети, женщины, люди преклонного возраста, а также представители маломобильных групп населения.