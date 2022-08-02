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25 минут назад

В Киеве сообщили о начале обязательной эвакуации из Донецкой области

Илья Родин

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что началась обязательная эвакуация жителей Донецкой области. Необходимость вывоза людей она обосновала тем, что в регионе отсутствуют условия для того, чтобы благополучно пережить зимний период. Об этом пишет РБК,

В Киеве сообщили о начале обязательной эвакуации из Донецкой области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в Донецкой области наблюдаются значительные проблемы с газо - и электроснабжением.

Зачем Зеленскому принудительная эвакуация жителей Донбасса

Верещук рассказала, что первый поезд с эвакуированными уже прибыл в в город Кропивницкий Кировоградской области. Она пояснила, что среди них большинство составляют дети, женщины, люди преклонного возраста, а также представители маломобильных групп населения.

По словам политика, Киеву предстоит вывезти из региона порядка 200 тыс. человек. При желании, жители могут остаться в своих домах, но в этом случае им придется подписать заявление. В документе им потребуется указать, что они отчетливо осознают возможные последствия своего решения.

В мире,Ирина Верещук,
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