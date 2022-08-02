В Японии оценили вероятность ответа Китая на визит Пелоси

«Сейчас перед Китаем есть два пути. Китай сказал, что предпримет какие-то военные шаги. Если он этого не сделает, то об администрации Си Цзиньпина будут думать, что она дала слабину. Поэтому совсем ничего не делать они уже не могут. Но и если риски возрастут и в результате начнется война, это тоже будет минусом для него», — дал эксперт свою оценку вероятности прямого военного столкновения.