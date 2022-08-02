Тайвань ввел второй уровень боевой готовности

Телевидение Тайваня сообщило о введении в стране второго уровня боевой готовности. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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Второй уровень боевой готовности Тайваня подразумевает под собой режим войск, нацеленный на оборонительные бои. Издание Reuters сообщает, что особый режим введён до 4 августа.