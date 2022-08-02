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1 час назад

Тайвань ввел второй уровень боевой готовности

Елена Прошина

Телевидение Тайваня сообщило о введении в стране второго уровня боевой готовности. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Тайвань ввел второй уровень боевой готовности
Фото: ReutersReuters

Второй уровень боевой готовности Тайваня подразумевает под собой режим войск, нацеленный на оборонительные бои. Издание Reuters сообщает, что особый режим введён до 4 августа.

Напомним, что опасения правительства Тайваня связаны с прилётом спикера американской палаты представителей США Нэнси Пелоси, против которого резко выступили власти КНР. Правительство Китая заявило, что для предотвращения визита Пелоси КНР готов применить военные силы. Так, например, официальный представитель дипведомства Чжао Лицзянь заявил, что визит на Тайвань Пелоси приведет к «вопиющим последствиям».

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