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1 час назад

Самолет представителя Конгресса США Пелоси приземлился на Тайване

Ura.Ru

Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань. Это следует из данных сервиса по отслеживанию рейсов ADSBexchange.

Ранее сообщалось, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. В США заявяли, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР.

Вероятность ликвидации самолета Пелоси оценили

Позже стало известно, что на фоне визита с военной базы США Кадена в воздух поднялись 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F15. Кроме того, согласно сведениям отделения министерства обороны Японии на Окинаве, за два часа до этого с базы вылетел самолет разведки Lockheed EP-3, способный собирать радиоэоектронную информацию с военных объектов и военной техники. Подобное скопление самолетов на базе Кадена — беспрецедентно.

Тайвань является источником противоречий и конфликтов из-за того, что Китай считает остров своей территорией, в то время, как правительство Тайваня с этим не согласно. Визит американского политика обостряет ситуацию вокруг территориальных споров.

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