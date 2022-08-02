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1 час назад

Китай закрыл зону Тайваньского пролива для гражданских самолетов

Газета.Ru

Китай закрывает для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива, передают СМИ.

Китай закрыл зону Тайваньского пролива для гражданских самолетов
Фото: J. Scott Applewhite/APJ. Scott Applewhite/AP

Посадка американского военного борта, на котором может находиться спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, в тайбэйском аэропорту ожидается в 17:43 по московскому времени.

Ранее газета China Times сообщала, что руководство Тайваня пыталось отказаться от визита Пелоси, когда ситуация вокруг острова начала обостряться. По информации издания, представители правящей Демократической прогрессивной партии тайно отозвали приглашение американского политика, но в итоге она настояла на своем визите.

Вероятность ликвидации самолета Пелоси оценили

Китай, в свою очередь, неоднократно предостерегал американскую чиновницу от посещения острова, подчеркивая, что тем самым Соединенные Штаты пытаются бросить вызов суверенитету КНР над Тайванем.

В Вашингтоне отказались нести ответственность за решение спикера поехать на Тайвань, но Китай уверен, что действия чиновницы были согласованны с Белым домом. Американские политики стараются убедить Пекин в том, что на Пелоси, которая является представительницей независимой ветви власти, не могут повлиять ни президент США, ни военные советники.

В мире,Нэнси Пелоси,
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