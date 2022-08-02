Китай закрыл зону Тайваньского пролива для гражданских самолетов

Китай закрывает для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива, передают СМИ.

Фото: J. Scott Applewhite/AP J. Scott Applewhite/AP

Посадка американского военного борта, на котором может находиться спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, в тайбэйском аэропорту ожидается в 17:43 по московскому времени.

Ранее газета China Times сообщала, что руководство Тайваня пыталось отказаться от визита Пелоси, когда ситуация вокруг острова начала обостряться. По информации издания, представители правящей Демократической прогрессивной партии тайно отозвали приглашение американского политика, но в итоге она настояла на своем визите.

Китай, в свою очередь, неоднократно предостерегал американскую чиновницу от посещения острова, подчеркивая, что тем самым Соединенные Штаты пытаются бросить вызов суверенитету КНР над Тайванем.