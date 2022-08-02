Назвавший Шольца «обиженной колбасой» экс-посол Украины захотел извиниться

Посол Украины в Германии Андрей Мельник перед своим отъездом запросил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как сообщает РИА Новости, на ней он собирается попросить прощения за оскорбительное сравнение политика с «обиженной колбасой».

Ответа на свой запрос Мельник пока не получил. При этом в интервью Bild TV он повторно подчеркнул, что выражение было неуместным и напомнил, что и ранее хотел принести извинения Шольцу.

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Напомним, что весной текущего года Шольц заявлял, что не собирается посещать Киев после отказа властей Украины в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмаейру. В ответ на это Мельник раскритиковал канцлера и заявил, что тот «играет в обиженную ливерную колбасу», обыграв немецкий фразеологизм, которым называют человека, обидевшегося без достаточных причин.

В июле Киев принял решение снять Мельника с поста посла Украины. Этот шаг приняли с одобрением в Германии и других странах Европы. В частности, Министр национальной обороны Мариуш Блащак назвал дипломата «полезным идиотом Кремля».

9 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в ФРГ Андрея Мельника, известного своими недипломатичными и скандальными высказывания в адрес руководства Германии. ТАСС подготовил материал о заявлениях политика в 2022 году.

Кто такой Андрей Мельник

Андрей Мельник (родился в 1975 году), уроженец Львова, выпускник Львовского государственного университета им. Ивана Франко (специалист по международным отношениям, переводчик немецкого языка). С 1997 года в течение нескольких лет работал в управлении внешней политики администрации президента Украины Леонида Кучмы, был сотрудником посольства Украины в Австрии. В 2005-2007 годах занимал пост замдиректора департамента — начальника отдела главного управления внешней политики секретариата президента Украины Виктора Ющенко. Затем в течение трех лет был генконсулом в Гамбурге (Германия). В 2010-2014 годах возглавлял третий территориальный департамент МИД Украины. После госпереворота и прихода к власти проевропейской оппозиции занял должность заместителя Остапа Семерака, министра (без портфеля) коалиционного правительства Арсения Яценюка. Занимался вопросами европейской интеграции. 19 декабря 2014 года президент Петр Порошенко назначил Мельника послом Украины в Германии.

Скандальные высказывания Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии

3 апреля посол Украины в Берлине Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что последний якобы поддерживает тесные связи с Россией, которые "остаются [для него] чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло". Посол посетовал на то, что у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно в свете ее зависимости от поставок энергоресурсов. "У Штайнмайера за десятилетия была создана паутина контактов с Россией. В это вовлечены многие люди, которые сейчас играют главную роль в коалиции", - заявил украинский дипломат. 13 апреля Штайнмайер планировал посетить Украину вместе с делегациями других стран Евросоюза, однако Зеленский отказался принимать президента Германии из-за его "связей" с Москвой. Как впоследствии пояснил замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква, "каждый визит должен принести результат". И в Киеве хотят, чтобы "высокопоставленные политики, если они прибывают на Украину, "привозили" бы результат, например, эмбарго на нефть или аналогично - по тяжелому вооружению, по легкому вооружению, <...> или что Германия, например, гарантирует прием Украины в ЕС".

3 мая после того, как канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может посетить Киев из-за отказа Украины принять президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, посол Украины в Германии Мельник оскорбил немецкого канцлера, сравнив его с "обиженной ливерной колбасой". По словам посла, "изображать из себя обиженную ливерную колбасу - не очень по-государственному". В Бундестаге потребовали извинений от украинского дипломата, однако он не стал этого делать. Официальный Берлин не отреагировал на выпад посла.

26 мая Мельник упрекнул Германию в промедлении с поставками оружия Киеву. Он разместил в своем аккаунте в Twitter картинку с изображением улитки с приклеенным к ней патроном, подписав фразой: "Немецкое оружие для Украины уже в пути".

27 мая украинский посол в Берлине вновь обвинил канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелого вооружения Украине, заявив, что Олафу Шольцу "не хватает мужества и лидерства". По его словам, "в военном отношении Берлин просто подводит Киев".

8 июня Мельник раскритиковал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель за тот курс, который она проводила в отношении России. Накануне Меркель дала интервью изданию Der Spiegel, в ходе которого выступила в защиту своей внешнеполитической позиции. В частности, она заявила, что именно Минские соглашения позволяли избегать дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе, а ее неодобрение вступления Украины в НАТО в условиях политического раскола в Киеве оказалось верным решением. В ответ посол Украины отметил, что слова экс-канцлера о ее "непогрешимом" курсе относительно России и "слишком снисходительное отношение" к властям РФ вызывают у него недоумение. Мельник обвинил Ангелу Меркель в отсутствии "самокритики". Дипломат считает, что к специальной военной операции на Украине привели в том числе и позиция Германии относительно перспектив членства Украины в НАТО и ЕС, отказ Берлина от поставок Киеву вооружений и "беспечное продвижение" российского газопровода "Северный поток - 2".

5 июня украинский дипломат назвал отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder "позором, который войдет в историю". В своем аккаунте в Twitter он написал, что "правительство Германии цинично нам отказывает в поставках даже старых танков Leopard-1 и БМП Marder".

13 июня Мельник раскритиковал немецкие власти за их отношение к беженцам с Украины. В интервью газете Bild дипломат заявил, что большинство беженцев покидают Германию, "не получив должного гостеприимства". Комментируя вопрос о вступлении его страны в ЕС, он отметил, что Украине "не нужен вход через черный ход", а нужен "справедливый процесс".

30 июня дипломат высказался в адрес группы немецких ученых, журналистов, художников, бывших дипломатов, опубликовавших в газете Die Zeitо открытое письмо с призывом к Западу способствовать прекращению конфликта на Украине путем переговоров, а не путем наращивания поставок оружия. Мельник, комментируя публикацию, назвал подписантов "кучкой псевдоинтеллектуальных неудачников" и предложил им "катиться к черту со своими дефективными советами".

30 июня Мельник в интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу заявил, что данные о причастности Степана Бандеры, одного из идеологов украинского национализма, к массовым убийствам поляков и евреев в годы Второй мировой войны являются неправдой и "русским нарративом". Мельник назвал Бандеру "борцом за свободу", сравнив его с Робин Гудом, и сказал, что "борцы за свободу не подвластены никаким законам". В Польше и Израиле осудили высказывания Мельника, власти Германии заявили, что приняли к сведению слова дипломата, но исходят из того, что это его личное мнение. В МИД Украины также расценили заявления посла как его личное мнение, подчеркнув, что не разделяют позицию Мельника.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что не станет приносить извинения немецкому канцлеру Олафу Шольцу. Об этом сообщает Der Spiegel.

Украинский посол не стал извиняться за то, что назвал канцлера ФРГ «обиженной ливерной колбасой».

«Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни», — пояснил Мельник.

До этого Шольц отказался ехать в Киев из-за того, что Киев не захотел принимать у себя президента Германии Франка Вальтера Штайнмайера. На фоне чего Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Депутат бундестага Севим Дагдален призвала к высылке из ФРГ посла Украины Андрея Мельника за его оскорбительные высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее Мельник заявил, что Шольц ведет себя как "обиженная ливерная колбаса", поскольку отказывается посетить Киев.

"Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение", - написала депутат в соцсетях.

Вице-президент Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки также осудил неуважительное отношение украинского посла к главе ФРГ. "Олаф Шольц - не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать", - отметил Кубицки.

Зампред фракции Христианско-демократического союза Иоганн Вадефул, в свою очередь, подчеркнул неуместность и неразумность тона Мельника, потому что он не способствует дальнейшей солидаризации с Украиной.

Немецкие пользователи возмутились в связи с высказываниями, которые позволил себе посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в адрес канцлера Олафа Шольца.

Во время последнего интервью изданию Der Spiegel дипломат назвал главу немецкого правительства "обиженной ливерной колбасой".

Пользователи портала полагают, что глава украинской дипмиссии не выполняет свои прямые обязанности. "Мельник превращается в катастрофу и ему не хватает знаний в области дипломатии. Он в оскорбительной манере выдвигает свои требования", - заявила Aleida.

А комментатор с ником Tho написал, что "Шольц правильно не поехал на Украину, которая пренебрежительно относиться к президенту Германии Штайнмайеру и постоянно нас критикует".

Одновременно с этим в интернете появилась петиция с призывом объявить Мельника персоной нон грата. Отмечается, что дипломат использует непозволительные высказывания в адрес народа и правительства Германии.

Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону канцлера Олафа Шольца.

«Пожалуйста, господин Шольц, посадите наконец господина Мельника в танк и отправьте его на Украину. Слышать его больше не могу. Этот человек принял бундесвер за магазин самообслуживания», – возмутился пользователь с ником A.D.E. Текст комментария передает РИА «Новости».



«Мельник кусает руку, которая его кормит. Почему у Мельника здесь так много возможностей для одних и тех же требований?» – задался вопросом Wattenkind.



«Мельник, go home», – написал Bernd H.



«Мы не защитники Украины, Шольц должен защищать наши интересы, для этого он и был избран. Устраивает это Мельника или нет», – заявил Albert W.

Некоторые читатели заметили, что Мельник даже перечислял, какие именно виды оружия Берлин, по его мнению, может и должен отправить Украине: 400 бронетранспортеров Marder, около сотни из которых используются для обучения и тренировок, и примерно 800 бронетранспортеров Fuchs.

Бывший посол Украины в Германии (ФРГ) Андрей Мельник заявил, что его резкие и «недипломатичные» заявления «заставили людей проснуться». Об этом дипломат рассказал в интервью Financial Times.

«Я думаю, что заставил людей проснуться. Я рад, что сделал это, хотя мне иногда приходилось делать это несколько недипломатично», — сказал Мельник.

Он также выразил сожаление о последствиях своих слов.

«Я действительно сожалею, что мои слова могли ранить кого-то, это не было моим намерением», — объяснился бывший посол.

Тем не менее Мельник гордится результатами своей деятельности. В подтверждение этому он привел вопрос о доставке западного оружия на Украину, который «всегда находился на первом плане общественных дебатов».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, которого через несколько недель в Берлине сменит другой дипломат, признал, что его оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию".

"Да, наверное, это было неуместно, это была эмоциональная реакция", - сказал Мельник в опубликованном в среду интервью немецкой газете Zeit, отвечая на вопрос, было ли ошибкой назвать Шольца "обиженной ливерной колбасой".



"Мне показалось, что канцлер ФРГ не поехал на Украину по какой-то надуманной причине. Возможно, мне следовало бы подобрать другие слова, однако это чувство соответствовало мнению всей Украины", - отметил посол.

В то же время Мельник подчеркнул, что "дипломат - это не робот".

"Я считаю, что не следует заниматься профессией без эмоций. Особенно в неспокойные времена людям нужны эмоции и страсть", - полагает он.

Мельник неоднократно высказывал недовольство политикой властей Германии относительно объемов оказываемой ФРГ военной и финансовой помощи Киеву. Посол также подверг резкой критике нежелание Шольца посетить Украину и использовал при этом оскорбительные слова.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался оценивать оскорбительные высказывания посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в свой адрес, призвав не придавать им большого значения.

"Я с радостью оставлю это на ваш суд", - отметил Шольц в опубликованном в воскресенье интервью новостному порталу T-Online, отвечая на вопрос, как он относится к высказываниям украинского посла.



"Не следует придавать такое огромное значение каждому слову", - подчеркнул канцлер ФРГ, объяснив свою позицию конфликтом на украинской территории.

При этом он добавил, что сейчас "необходимо сосредоточиться на главном".

"Мы хотим помочь Украине защитить себя", - сказал Шольц. По его словам, Германия и ее союзники добиваются вывода российских войск с Украины. "Поэтому мы ввели обширные санкции", - заявил глава правительства.

При этом Шольц ушел от ответа на вопрос о конкретных сроках своего визита в Киев.

"Ответственный политик должен в первую очередь ехать в Киев, если есть конкретные вещи, которые обязательно нужно обсудить на месте", - отметил канцлер. "В любом случае наша поддержка Украины остается сильной", - заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в ФРГ Андрея Мельника. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте офиса главы государства.

"Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в документе.

Кроме того, Зеленский освободил от должностей послов в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах.

4 июля газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что Мельник покинет пост, вернется в Киев и, возможно, станет замминистра иностранных дел. Издание отмечало, что "Мельника очень ценят в Киеве за его работу". Также указывалось, что причиной подобного решения послужили недавние высказывания дипработника о Степане Бандере - посол выступил с отрицанием причастности бандеровцев к убийству сотен тысяч евреев и поляков. Эти высказывания вызвали бурную реакцию, и даже МИД Украины был вынужден заявить, что не разделяет позицию дипломата.

Посол регулярно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания и выражал недовольство политикой властей Германии относительно объемов оказываемой ФРГ военной и финансовой помощи Киеву. Так, например, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".

Мельник пробыл послом Украины в ФРГ восемь лет, притом что, как правило, послы обычно остаются в должности в течение четырех лет, максимум шесть лет.

Уволенный с поста посла Украины в Германии Андрей Мельник покинет Берлин через две-три недели, сообщил сам дипломат в интервью Ziet. В беседе с журналистом он назвал оставляемый пост «лучшей работой мечты».

«Для меня это было лучшей работой мечты, которая у меня когда-либо была. Лучше, чем папой римским. Семь с половиной лет, которые оказали сильное влияние и на мою семью. Я оставляю этот пост с тяжёлым сердцем. Ещё и потому, что мы любим Германию», — сказал Мельник.

Он также отметил, что его заявления, вызвавшие резонанс и неприятие в Германии, всегда «были спонтанными и шли от сердца».