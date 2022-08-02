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48 минут назад

В Британии призвали заключить мир с Россией

Илья Родин

Парламентарий Джереми Корбин заявил в интервью газете The Telegraph, что лидерам западных стран и Украине следует заключить мир с Россией. Он уточнил также, что необходимо прекратить поставки Киеву вооружений и военной техники. Об этом пишет Ura.ru.

Экс-глава Лейбористской партии Великобритании пояснил, что украинский конфликт может растянуться на долгие годы. Западные страны должны добиться того, чтобы Москва и Киев сели за стол мирных переговоров и прекратили боевые действия.

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Джереми Корбин объяснил необходимость урегулирования ситуации тем, что мир в целом нуждается в поставках российского и украинского зерна.

Кроме того, влиятельный политик выступил против дальнейших поставок оружия Украине. Он отметил, что это способствует эскалации конфликта, а не его завершению. При этом парламентарий подчеркнул, что если ООН не сможет добиться мира, то ей ей следует уступить свое место какой-либо еще организации.

Корбин призвал ранее расформировать все военные альянсы, включая НАТО, сообщает RT.

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